اللجنة العليا لمجابهة كورونا توصي باستمرار إغلاق مدن الجنوب لمدة 10 أيام

أوصت اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا، في اجتماعها الثلاثون، برئاسة وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق العميد خالد مازن”وبحضور رئيس اللجنة العلمية الاستشارية، بالاستمرار في إغلاق مدن الجنوب بشكل كامل لمدة 10 أيام إضافية.

كما أوصت اللجنة في رسالة وجهتها إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، تمديد حظر التجول الجزئي على أن يكون من الساعة الـــ 8 مساءا حتى الــ 6 صباحا, مع الالتزام بضرورة ارتداء الكمامات التنفسية.

وسمحت اللجنة العليا في توصياتها، لأصحاب المكاتب الاستشارية ومكاتب المحاماة ومحرري العقود وأصحاب الحرف والأنشطة الاقتصادية الفردية بمواصلة أعمالهم، والمتمثلة في المحال الصغيرة والمشاريع الصغرى مع ضرورة الالتزام بقواعد وارشادات التباعد الجسدي:

وأكدت اللجنة، في توصياتها الاستمرار في إغلاق صالات الأفراح ووسائل النقل الجماعي.

وبالنسبة للمصارف أوصت اللجنة بافتتاحها من الساعة الـ 8 صباحا حتى الـ 2ظهرا مع استخدام صفحات التواصل الاجتماعي لتحديد مواعيد السحب لكل مواطن لمنع الإزدحام.

وناقشت اللجنة العليا في اجتماعها أيضا الإجراءات الوقائية وتوصيات اللجنة العلمية الاستشارية للمصلين أثناء عودة افتتاح المساجد أمامهم بدءً من الثلاثاء المقبل.

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