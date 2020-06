بحث وزير الخارجية

الأميركي، مايك بومبيو، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع ولي عهد الإمارات الشيخ محمد

بن زايد آل نهيان، مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وقالت

المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورجان أورتاجوس، في بيان لها أن بومبيو وبن

زايد ناقشا خلال الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الملف

الليبي.

وأكد البيان

أن الجانبين اتفقا على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى المفاوضات السياسية

التي تقودها الأمم المتحدة.

The post بومبيو وبن زايد يؤكدان على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا والعودة للمفاوضات appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24