الإحصائية اليومية للغرفة المركزية لمكافحة فيروس كورونا ببلدية سبها

نشرت الغرفة المركزية لمكافحة وباء فيروس كورونا ببلدية سبها، الإحصائية اليومية لوباء كورونا داخل مدينة سبها.

وأوضحت الغرفة، إحصائية يوم أمس الخميس، على النحو التالي:

– عدد العينات التي تم فحصها 96 عينة

– عدد الحالات الموجبة 10 حالات

الحالات الموجبة منها 7 حالات لمخالطين من مدينة سبها و3 حالات من الشاطئ 2 حالات لمخالطين وحالة إصابة جديدة وبؤرة جديدة بوادي الشاطئ.

وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

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