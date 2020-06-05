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كتائب الجيش المنسحبة تصل الجفرة وقوات الوفاق تسيطر على ترهونة

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مصدر لـ218: كتائب الجيش والقوة المساندة والأجهزة الأمنية والشرطية المنسحبة من ترهونة تصل إلى الجفرة
مصدر لـ218 : قوات الوفاق تبدأ الدخول لكافة أحياء وشوارع مدينة ترهونة دون أي اشتباكات
رسمياً ورغم عدم إعلانها.. قوات الوفاق تدخل كامل مدينة ترهونة دون اشتباكات

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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