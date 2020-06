قنونو يعلن تطويق قوات الوفاق لمدينة ترهونة من 4 محاور

أعلن الناطق باسم وقوات الوفاق محمد قنونو

اليوم الجمعة أن مدينة ترهونة باتت تحت الحصار من قواته من أربع محاور.

وبحسب ما نشرت ما تسمى بعملية بركان الغضب عبر

صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فقد قال قنونو إنه لن يتم

التراجع عن اقتحام ترهونة والسيطرة عليها بعد توجيه نداءات لمشايخها وأعيانها منذ

أربعة عشر شهرا لتجنيب المدينة ويلات الحرب بحسب تعبيره.

وأضاف قنونو أن قوات الوفاق باتت تحاصر

مدينة ترهونة من أربع محاور مشددا على أن الخيار الوحيد الآن هو إخراج المسلحين من

المدينة قبل اقتحامها، وذلك على حد قوله.

