الخارجية الروسية: إرهابيون من النصرة يقاتلون بجانب الوفاق في ليبيا

أكدت الخارجية الروسية مشاركة إرهابيين سوريين في القتال في صفوف الجماعات المسلحة في ليبيا، بحسب ما جاء على لسان المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن زاخاروفا قولها إن موسكو تشعر بالقلق من مستجدات الوضع في غرب ليبيا، و”ارتفاع عدد الجرائم المرتكبة على أيدي ميليشيات مسلحة”.

الخارجية الروسية قالت إن ميليشيات الوفاق تضم في صفوفها مسلحين نقلوا من سوريا وبينهم “عناصر من جبهة النصرة المدرجة من قبل مجلس الأمن الدولي على قائمة التنظيمات الإرهابية، والتي تنشط تحت مسمى هيئة تحرير الشام”.