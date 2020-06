زاخاروفا: سوريون على قوائم الإرهاب يشاركون في القتال إلى جانب قوات الوفاق

أعلنت المتحدثة باسم

الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الجمعة، عن مشاركة إرهابيين سوريين في القتال في

صفوف الجماعات المسلحة في ليبيا، لافتة إلى أن موسكو تشعر بالقلق من مستجدات الوضع

في غرب ليبيا، وارتفاع عدد الجرائم المرتكبة على أيدي الميليشيات المسلحة.

وأضافت زاخاروفا، أن ميليشيات الوفاق تضم في صفوفها

مسلحين نقلوا من سوريا وبينهم عناصر من جبهة النصرة المدرجة من قبل مجلس الأمن الدولي

على قائمة التنظيمات الإرهابية، والتي تنشط تحت مسمى هيئة تحرير الشام.

