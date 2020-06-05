سفير أمريكا لدى ليبيا: نستخدم كل الدعم والتأثير لتهدئة الأزمة

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن بلاده ستستخدم كل دعمها وتأثيرها للمساعدة في تهدئة الأزمة الليبية.

وحذر السفير الأمريكي، بحسب موقع “بوابة أفريقيا الإخبارية”، من أن استمرار التصعيد سيحول البلاد إلى سوريا جديدة.

وتابع نورلاند: “الفرصة الآن جيدة لبدء المفاوضات، خاصة بعد تسوية الوضع الميداني”.

وأضاف نورلاند، في مؤتمر صحفي عقده مركز دبي للتواصل الإعلامي التابع للخارجية الأمريكية، أن الموقف الميداني الحالي في ليبيا والمتصاعد بشكل خطير، جعل الأطراف المتصارعة والداعمة لها أمام خيارين لا ثالث لهما: إما مشاهدة هذا الصراع يتحول إلى حرب إقليمية كاملة الأركان، أو تهدئة هذه الأزمة وإنهائها.