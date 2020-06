أعلن الهلال الأحمر ببني وليد، الجمعة، عن وصول مايزيد عن 5000 عائلة نازحة إلى المدينة من ترهونة وماجاورها خلال الساعات الأخيرة.

