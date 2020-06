أعلنت المتحدث

باسم قوات الوفاق اليوم الجمعة بسط قوات الوفاق سيطرتها الكاملة على مدينة ترهونة .

قنونو يعلن سيطرة قوات الوفاق الكاملة على مدينة ترهونة

