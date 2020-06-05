قوات الوفاق تعلن بسط سيطرتها على ترهونة

أعلن المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو، صباح اليوم الجمعة، عن تمكن قوات الوفاق من بسط سيطرتها على كامل مدينة ترهونة.

وكان قنونو، قد أفاد في وقت سابق، أن قوات الوفاق دخلت مدينة ترهونة من أربع محاور ووصلت الى وسط المدينة.

يشار إلى أن القيادةُ العامة للقوات المسلحة الليبية، كانت قد أعلنت أمس الخميس، أنها تقوم بإعادة تمركز وحداتها خارج العاصمة طرابلس، مع شرط التزام حكومة الوفاق بوقف إطلاق النار، وأفادت في بيان لها باستئناف العمليات وتعليق مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار، في حال عدم التزام الطرف الآخر.

وأشار بيان القيادة العامة للجيش، إلى أن قواته اتخذت القرار بناء على موافقة القيادة العامة على استئناف المشاركة في لجنة وقف إطلاق النار، التي تُشرف عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ودعما للحل السياسي.