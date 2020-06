نورلاند: استمرار التصعيد سيحول ليبيا إلى سوريا جديدة

قال السفير الأمريكي

في ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن بلاده ستستخدم كل دعمها وتأثيرها للمساعدة في تهدئة

الأزمة الليبية، لافتًا إلى أن الموقف الميداني الحالي في ليبيا والمتصاعد بشكل خطير.

وأضاف نورلاند، مساءأمس

الخميس، خلال مؤتمر صحفي عقده مركز دبي للتواصل الإعلامي التابع للخارجية الأمريكية،

أن التصاعد في ليبيا جعل الأطراف المتصارعة والداعمة لها أمام خيارين لا ثالث لهما؛

إما مشاهدة هذا الصراع يتحول إلى حرب إقليمية كاملة الأركان، أو تهدئة هذه الأزمة وإنهائها.

وأشار نورلاند

إلى أن استمرار التصعيد سيحول ليبيا إلى سوريا جديدة، فيما حمّل روسيا مسؤولية التصعيد

الذي شهدته ليبيا، وقال إن الفرصة الآن جيدة لبدء المفاوضات، خاصة بعد تسوية الوضع

الميداني.

