“فايننشال تايمز”: عملية إيريني سيئة التصميم ونفوذ الاتحاد الأوروبي محدود في ليبيا

وصفت جريدة فايننشال

تايمز» البريطانية، أمس الخميس ، عملية إيريني لمراقبة تدفق الأسلحة إلى ليبيا

بأنها سيئة التصميم، منتقدة ما وصفته بنفوذ الاتحاد الأوروبي المحدود في ليبيا.

وأوضحت الصحيفة أن

التدخلات العسكرية من روسيا وتركيا وفك الارتباط بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كشف

محدودية نفوذ الاتحاد في ليبيا برغم قربها الجغرافي من أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن عملية إيريني “سيئة التصميم، مشيرة إلى أنها فشلت

في تضييق هوة الاختلافات بين دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باللاجئين

والمهاجرين غير الشرعيين، الذين يعبرون البحر قادمين من شمال أفريقيا.

وأكدت الصحيفة على الخلافات المتواصلة في وجهات النظر بين الحكومات السبع

والعشرين، وافتقاد الاتحاد الأوروبي القوة الصلبة، وبالكاد تتوافر استراتيجية

ثقافية يمكن رؤيتها.

