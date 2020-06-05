وزيرا خارجية إيطاليا وألمانيا يبحثان الوضع الليبي في برلين

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أنه سيستعرض اليوم الجمعة خلال اجتماعه في برلين مع نظيره الألماني هايكو ماس، الوضع الليبي، ومسألة فتح الحدود الداخلية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع بدء الموسم السياحي.

وقال “دي مايو” لإحدى قنوات التلفزة العامة المحلية: “الجمعة سأكون في برلين، وسألتقي الوزير هايكو ماس سنتحدث معه عن ليبيا، ولكن أيضا عن التدفقات السياحية”.

ونوه رئيس الدبلوماسية الإيطالية، في إشارة إلى إعلان دول رفضها لفتح الحدود مع إيطاليا قائلا “لقد فتحنا بأمان حدودنا على دول أوروبية أخرى ونتوقع المعاملة بالمثل”.

وأردف “بالتالي نفس الإجراءات من الدول الأخرى بدءًا من 15 يونيو، والذي يوافق يوم السياحة الأوروبية”.

ودعا “دي مايو” إلى “الولاء للروح الأوروبية”، لأنه “إذا كنا في الاتحاد الأوروبي، فنحن إذا في سوق موحدة وحرية حركة للسلع والناس ولا يمكن إغلاق الحدود”.