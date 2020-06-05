وسائل إعلام: عقيلة يلتقي حفتر بالقاهرة عصر اليوم الجمعة

يلتقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عصر اليوم الجمعة في القاهرة، مع القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر.

وبحسب ما نقلته صحيفة “اليوم السابع” المصرية عن مصدر ليبي رفيع المستوى، فأن عقيلة وحفتر سيبحثان ملف التدخلات التركية في ليبيا بعد نقل النظام التركي آلاف المرتزقة السوريين إلى داخل الأراضي الليبية.

وكانت مصادر مطلعة، قد أكدت لـ “اليوم السابع”، وصول رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى القاهرة صباح اليوم الجمعة للقاء عدد من المسؤولين المصريين، والتشاور حول التدخل العسكري التركي في الأراضي الليبية، حيث أشارت المصادر إلى أن زيارة عقيلة صالح تأتي في إطار الجهود المصرية لتفعيل الحل السياسي.