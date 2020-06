دي مايو يطالب بضمان حيادية عملية “إيريني”

قال وزير

الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، إن لقاءه المقرر اليوم الجمعة، مع نظيره وزير

الخارجية الألماني، هايكو ماس في العاصمة الألمانية برلين، سيتضمن التباحث حول

الشأن الليبي.

وأضاف دي مايو، في

تصريحات لإحدى قنوات التلفزيون المحلية، قبيل سفره إلى ألمانيا أمس الخميس، أنه يطالب

بسرعة تفعيل قدرات الرصد عبر الأقمار الصناعية لضمان حيادية عملية “إيريني”

الأوروبية، المختصة بتنفيذ القرار الأممي بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وأشار دي مايو

إلى أنه سيتحدث مع ماس، بشأن مسألة فتح الحدود الداخلية بين الدول الأعضاء في الاتحاد

الاوروبي.

