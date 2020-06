أعلن الناطق باسم قوات الوفاق، محمد قنونو، الجمعة، أن قوات الوفاق بسطت سيطرتها على بلدة العربان بالكامل.

The post قوات الوفاق تبسط سيطرتها على بلدة العربان appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24