أظهرت مشاهد مصورة بثت اليوم الجمعة دخول قوات الوفاق لمدينة ترهونة بعد

معارك مع الجيش.

ووجه عدد من أنصار قوات الوفاق رسالة من داخل مدينة ترهونة للناطق باسم الجيش أحمد المسماري ادعوا فيها أن قوات الوفاق اليوم سيطرت على ترهونة والفرناج وستسيطر غدا على بنغازي.

