حملة تفتيشية على المقاهي في وادي الشاطئ

قام أفراد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وادي الشاطئ، بجولة تفتيشية على أحدى المقاهي المتخصصة في الوجبات السريعة بالمنطقة حيث سجلت عددا من الملاحظات السلبية لعدم التقيد بالمعايير الصحية والغذائية.

وقال مكتب الرقابة على الأغذية، أن مقهي (المنارة) للوجبات السريعة تعتبر مخالفة لكل القوانين من حيث النظافة وخلو المكان من أي أشكال التعقيم والتطهير.

وأضاف بأن كافة المعدات ومستلزمات الطبخ والاواني غير صالحة لحفظ الأطعمة ومتسخة واستخدام الأواني البلاستيكية المعروفة (بالكروانات) لوضع الأطعمة التي تعتبر ممنوعة في القوانين الليبية لعدم صالحيتها للاستخدام الغذائي، إضافة إلى وجود مخالفات في نوع الأطعمة حيث كانوا يستخدمون كبدة مستوردة التي تم حظر استيرادها كذلك عدم وجود شهادات صحية للعاملين فيها.

وقال المكتب بأنه سجلت بهذا الشأن الملاحظات اللازمة وإحالتها للجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.