غرفة عمليات المنطقة الغربية تحذر من القيام بأعمال انتقامية في ترهونة

حذرت غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية من القيام بأعمال انتقامية أو سرقات أو تخريب في مدينة ترهونة.

وأكدت الغرفة في بيان اليوم الجمعة، أن من يرتكب تلك الأعمال «سيتعرض لأشد العقوبات»، وأنه لا حصانة لهم.

وكان الناطق باسم قوات حكومة الوفاق عميد طيار محمد قنونو أعلن سيطرة «قوات الوفاق» على المدينة صباح اليوم.

وأشار في بيان نقلته عملية «بركان الغضب»، إلى البدء في تمشيط المنطقة بحثا عن «أي سجون سرية أو مقابر»، بالاستعانة بأهالي المدينة؛ «للكشف عن مصير عشرات المخطوفين أو المفقودين من أبناء ليبيا».

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