السراج يجري مباحثات “خلف الكواليس” في تركيا

علمت 218 من مصادر خاصة أن رئيس المجلس الرئاسي أجرى، أمس الخميس، لقاءات استثنائية مع وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، ورئيس الاستخبارات، هاكان فيدان.

وأكد المصدر أن فحوى نقاشات السراج مع آكار وفيدان لم ولن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، ولن تتبعها أي بيانات رسمية، في إشارة ربما إلى سرية هذه المباحثات.

وكان رئيس المجلس الرئاسي قد وصل أمس الخميس إلى أنقرة، والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإجراء مباحثات مشتركة تبعها مؤتمر صحفي أعلن فيه الأخير توصله إلى اتفاق مع الوفاق بشأن توسيع مجالات التعاون القائم بالاستفادة من الموارد الطبيعية شرق المتوسط بما في ذلك عمليات البحث والتنقيب.

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