قوات الوفاق تعلن سيطرتها على ترهونة والعربان

أعلنت قوات الوفاق، اليوم الجمعة، أن قواتها تمكنت من بسط سيطرتها على كامل مدينة ترهونة، وكامل منطقة العربان.

وأكد المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو، بسط سيطرة قوات الوفاق على ترهونة، موضحا أن قوات الوفاق دخلت مدينة ترهونة من أربعة محاور.

كما أكد قنونو، أن قوات الوفاق فرض سيطرتها على كامل بلدة العربان الواقعة شرقي مدينة غريان.

يشار إلى أن القيادةُ العامة للقوات المسلحة الليبية، كانت قد أعلنت أمس الخميس، أنها تقوم بإعادة تمركز وحداتها خارج العاصمة طرابلس، مع شرط التزام حكومة الوفاق بوقف إطلاق النار، وأفادت في بيان لها باستئناف العمليات وتعليق مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار، في حال عدم التزام الطرف الآخر. وأوضح بيان القيادة العامة للجيش، إلى أن قواته اتخذت القرار بناء على موافقة القيادة العامة على استئناف المشاركة في لجنة وقف إطلاق النار، التي تُشرف عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ودعما للحل السياسي.