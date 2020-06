أنقرة تتفق مع طرابلس على التنقيب عن النفط قبالة السواحل الليبية

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الجمعة أنه اتفق مع رئيس حكومة

“الوفاق” غير المعتمدة فايز السراج، على القيام بعمليات تنقيب عن النفط

قبالة السواحل الليبية.

وأوضح أردوغان أنه سيعمل على تطوير ما وصفه بتعاون بحري جديد شرق البحر

المتوسط مضيفا أن الهدف هو تطوير التعاون القائم مع حكومة الوفاق للاستفادة من

الموارد الطبيعية شرق البحر المتوسط في عمليات البحث والتنقيب.

