الثني يفتتح كلية التربية التابعة لجامعة طبرق

افتتح رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني الخميس، كلية التربية التابعة لجامعة طبرق ببلدية بئر الأشهب.
وحضر مراسم الافتتاح عدد من وزراء الحكومة الليبية حيث أشاد الثني بالتجهيزات التي تمت للكلية على أعلى مستوى، حاثا الطلاب على التحصيل العلمي والاستفادة من إمكانات الكلية في تعزيز التخصصات العلمية لخدمة المنطقة بعد التخرج.
ويذكر أن كلية التربية تضم تخصصات في اللغة العربية، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء، واستقبلت خلال فصلها الأول نحو مئة وخمسين طالبا وطالبة، موزعين على مختلف التخصصات قبل توقف الدراسة بسبب جائحة كورونا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
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