الثني يفتتح كلية التربية التابعة لجامعة طبرق

افتتح رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني الخميس، كلية التربية التابعة لجامعة طبرق ببلدية بئر الأشهب.

وحضر مراسم الافتتاح عدد من وزراء الحكومة الليبية حيث أشاد الثني بالتجهيزات التي تمت للكلية على أعلى مستوى، حاثا الطلاب على التحصيل العلمي والاستفادة من إمكانات الكلية في تعزيز التخصصات العلمية لخدمة المنطقة بعد التخرج.

ويذكر أن كلية التربية تضم تخصصات في اللغة العربية، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء، واستقبلت خلال فصلها الأول نحو مئة وخمسين طالبا وطالبة، موزعين على مختلف التخصصات قبل توقف الدراسة بسبب جائحة كورونا.

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