تعويذة اللحية البيضاء ودخول ترهونة!!!!

عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الخميس، عن اندهاشه من إطلاق رئيس المجلس

الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج لحيته.

وتعجب أردوغان لرؤية السراج وقد أطلق لحيته فوجه له نظرات تساؤل عن سرّها

فأجاب رئيس حكومة الوفاق “إنها لحية بيضاء”.. فعقب أردوغان

بالقول””تبارك الله”.

ورأى ناشطون أن تعليق أردوغان يحمل معنى اخر في نفس الوقت في إشارة إلى

سيطرة قوات الوفاق التي يدعمها على مدينة ترهونة.

وكان الجانبان قد عقدا لقاء يوم أمس الخميس لتقييم آخر المستجدات على الساحة الليبية.

