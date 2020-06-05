طقس متقلب على أغلب مناطق ليبيا

تشهد أغلب المناطق في ليبيا تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والرمال، بحسب ما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وأشار المركز إلى انخفاض في درجات الحرارة على المنطقة الممتدة من رأس جدير إلى الخمس وسهل الجفارة والجبل الغربي وستتراوح ما بين 26 إلى 32 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة على مناطق مصراتة والخليج والشمال الشرقي ما بين 36 إلى 42 درجة مئوية، فيما تنخفض يوم غد وتبقى مرتفعة على مناطق الجنوب ما بين 40 إلى 45 درجة.

ومن المحتمل سقوط زخات خفيفة من المطر على مناطق الشمال الشرقي ستتزامن مع تراجع سرعة الرياح تدريجياً بداية من مساء اليوم على المناطق الغربية ومن مساء يوم غد على المناطق الشرقية مع تحسن الرؤية.

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