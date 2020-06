“ليبيا24” تنشر فحوى اتفاقية مكافحة الهجرة غير الشرعية بين حكومة الوفاق وحكومة مالطا

أفادت مصادر صحفية،

الجمعة، بأن حكومة مالطا قامت بعرض مذكرة التفاهم التي وقعتها مع حكومة الوفاق غير

المعتمدة بطرابلس في 28 مايو الماضي، لمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، على البرلمان المالطي الأربعاء الماضي.

وبحسب تقرير طالعته

“ليبيا 24″، على موقع “info migrants ” المختص بشؤون المهاجرين حول العالم، تتضمن

المذكرة إنشاء مراكز تنسيق في العاصمة طرابلس والعاصمة المالطية فاليتا من خلال خطة

ممولة من مالطا.

وأكد الموقع أنه

وفقا للمذكرة ستقدم هذه المراكز الدعم اللازم لمكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا

ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، لافتا إلى أنه تم تحديد مدة سريان المذكرة 3 سنوات.

وتنص مذكرة التفاهم

أيضًا على أن مالطا ستطلب من المفوضية الأوروبية زيادة الدعم المالي لمساعدة ليبيا

على تأمين حدودها الجنوبية أيضًا في محاولة لتفكيك شبكات الاتجار بالبشر التي تهرب

الأشخاص هناك.

ووقع الطرفان الاتفاق

الأسبوع الماضي عندما سافر وفد مالطي يضم رئيس الحكومة المالطية روبرت أبيلا وبصحبته

وزير الخارجية إيفاريست بارتولو إلى طرابلس.

وأكدت مالطا خلال

اللقاء إنها غير قادرة على استيعاب المهاجرين الذين يصلون إلى جزيرة البحر الأبيض المتوسط

​​الصغيرة، بعد مغادرتهم ليبيا التي مزقتها الحرب.

وأكد الوفد أن مالطا ستقترح أيضًا تمويل أصول بحرية إضافية ضرورية لاعتراض

ومتابعة أنشطة الاتجار بالبشر في منطقة البحث والإنقاذ في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وبحسب الموقع ألقى

وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو باللوم على الاتحاد الأوروبي لعدم دعم مالطة

بشكل كاف، وأخبر البرلمان المالطي يوم الأربعاء أن “الاتحاد الأوروبي مسؤول عن

التوصل إلى اتفاق شامل مع ليبيا من أجل كبح الهجرة غير النظامية”.

وأضاف بارتولو إن

عدد المهاجرين الذين يصلون إلى مالطا غير متناسب مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، لافتا

إلى أنه وفقًا لمعلومات من وزارة الشؤون الخارجية المالطية، تم نقل 8٪ فقط من المهاجرين

غير الشرعيين الذين وصلوا إلى مالطا خلال السنوات الخمس عشرة الماضية ، إلى دول أعضاء

أخرى في الاتحاد الأوروبي.

