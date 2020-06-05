امغيب: اليوم تتضح معالم المؤامرة على ليبيا

رأى عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أن ما يحدث الآن هو بداية تقسيم ليبيا.

وقال امغيب في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ” اليوم تتضح معالم المؤامرة.. الأتراك لن يخرجوا من المناطق التي سيطروا عليها والمجتمع الدولي لن يحرك ساكناً.. المواطن الليبي شرقاً وغرباً وجنوباً أوضحت له هذه الحرب الفرق بين الرجل الوطني الشجاع الذي رفض التنازل وتقديم الوطن على طبق من ذهب لكل من يريد إقامة قواعد عسكرية وبين من هو عميل فرط في كل ما يتعلق بالسيادة الوطنية وشرف الليبيين.. الكرة الآن في ملعب من طلبوا من الجيش الانسحاب مقابل تفكيك المليشيات وإخراج المرتزقة، فإن نجحوا فهذا ما نريد وإن لم ينجحوا وهو الأقرب في نظري فإن برقة تستطيع العيش بمفردها بعزة وكرامة”، بحسب تعبيره.