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امغيب: اليوم تتضح معالم المؤامرة على ليبيا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

رأى عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أن ما يحدث الآن هو بداية تقسيم ليبيا.

وقال امغيب في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ” اليوم تتضح معالم المؤامرة.. الأتراك لن يخرجوا من المناطق التي سيطروا عليها والمجتمع الدولي لن يحرك ساكناً.. المواطن الليبي شرقاً وغرباً وجنوباً أوضحت له هذه الحرب الفرق بين الرجل الوطني الشجاع الذي رفض التنازل وتقديم الوطن على طبق من ذهب لكل من يريد إقامة قواعد عسكرية وبين من هو عميل فرط في كل ما يتعلق بالسيادة الوطنية وشرف الليبيين.. الكرة الآن في ملعب من طلبوا من الجيش الانسحاب مقابل تفكيك المليشيات وإخراج المرتزقة، فإن نجحوا فهذا ما نريد وإن لم ينجحوا وهو الأقرب في نظري فإن برقة تستطيع العيش بمفردها بعزة وكرامة”، بحسب تعبيره.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • ماذا حدث لليبيا هو جزء صغير من تفاصيل المؤامرة الكبرى التي بدأت بالدجال الخميني الذى سانده ملك ملوك افريقيا فى حربة العدوانية على العراق العظيم رمح الله فى الارض وجمجمة العرب ولكن دعني أخبرك ان العراق العظيم وعندما اقول العراق العظيم انا اعني عراق صدام حسين الذى لم تنجب العرب فى كل تاريخها زعيم ومفكر سياسي بعظمته وستعرف ذلك قبل نهاية الشهر القادم. علامة الفيزياء الفلكية جمال الشرير الغزالى يخبرك اليوم والتاريخ سيكون شاهد على ذلك ان امة العرب ستتحرر من ثورة الدجال الخميني وثورة برنارد ليفي والأحداث ستكون سريعة بطريقة مدهشة عندما ينقطع رآس الشر كل عبيدة ستفر مثل الجردان

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