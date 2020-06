أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة على دعم بلادها

لمخرجات مؤتمر برلين مع رفضها للحل العسكري للأزمة الليبية ، وذلك خلال اتصال

هاتفي أجرته مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس في منشور عبر صفحته على موقع

“فيسبوك” أن الاتصال ، تناول مستجدات الأوضاع العسكرية والسياسية في

ليبيا.

وشددت ميركل دعم ألمانيا للمسار السياسي في ليبيا مع الحرص على أمن البلاد

واستقرارها، بحسب تعبيرها.

من جانبه قال السراج إنه يدعم مخرجات برلين مشددا على أنه لا حل عسكري

للازمة الليبية، معتبرا أن ما وصفه بالمسار السياسي الذي يقود لتحقيق السلام.

وأضاف السراج أن هناك من يطرح مناورات سياسية وليست مبادرات، بهدف إيجاد

دور لشخوصهم، فما يحركهم هو المصالح الشخصية وليس مصلحة الوطن، على حد قوله.

The post ميركل تؤكد للسراج على دعمها لمخرجات برلين ورفض الحل العسكري للأزمة الليبية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24