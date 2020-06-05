تبون ورامافوزا يعتزمان التنسيق «بشكل أفضل» لحل الصراع الليبي

أعرب رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، ونظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا عزمهما التنسيق «بشكل أفضل» لحل الصراع الليبي.

واستعرض الرئيسان خلال محادثات هاتفية، التطورات الجارية في ليبيا إضافة إلى عدد من قضايا الساعة في إفريقيا، مؤكدين عزمهما «وضع اليد في اليد من أجل تنسيق أفضل لحل النزاعات في القارة، والتعاون أكثر فعالية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي فيها»، حسب بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية أمس الخميس.

واتفقا على ضرورة الإسراع في وضع الآليات لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستحد، المتفشي في ربوع أفريقيا.

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وفي 19 مايو الماضي، رأس رامافوزا بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي اجتماعا افتراضيا لمجموعة الاتصال بشأن ليبيا تضم الجزائر ومصر وتشاد والكونغو، شهد تقييما لجهود وقف إطلاق النار، والالتزامات التي تعهد بها المشاركون في مؤتمر برلين، وعدم تنفيذها مع استمرار القتال وتدفق الأسلحة الجديدة والتجنيد الجماعي والمستمر للمرتزقة.

وحثت مجموعة الاتصال التابعة للاتحاد الإفريقي زعماء القبائل ورجال الدين على تكثيف جهودهم لتعزيز الحوار والمصالحة، كما دعت إلى تجنيب إقحام المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط «متاهة التسييس».

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