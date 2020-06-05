«حسن أونيس»:  أدعو الأحرار إلى «ميدان الشهداء» لإعلان الفرح بعودة ترهونة «أبية» لحضن الوطن

دعا حسن أونيس رئيس هيئة الثقافة في “حكومة السراج” وأحد عناصر مليشيات مصراتة سابقا، ما أسماهم بالأحرار بالاحتشاد في “ميدان الشهداء ” من أجل إعلان الفرح بعودة ترهونة لحضن الوطن، بعد سيطرة مليشيات السراج عليها، وانسحاب قوات الجيش الوطني الليبي منها.

وقال “أونيس” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:” إلى كل الأحرار في العاصمة والمدن القريبة المجاورة هبوا إلى ميدان الشهداء هذا المساء لنعلن الفرح معاً بتخلص عاصمتكم اليوم من شر أخطر وباء كان يحدق بها بكسر شوكة ما وصفهم بـ”الانقلابيين والمتمردين”، وبعودة ترهونة حرة أبية لحضن الوطن، على حد قوله .

وتابع:” إنه يومُ من أيام النصر والعزة والفخر، أخرجوا من بيوتكم لميدان الشهداء وقدموا رسالتكم للعالم “ليبيا دولة مدنية ولا لحكم العسكر “، على حد زعمه.