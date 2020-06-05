اتفاق بين ليبيا ومالطا لإقامة مراكز تنسيق لمواجهة الهجرة

كشف موقع ” مهاجر نيوز”، عن عزم ليبيا ومالطا إنشاء “مركزي تنسيق” في طرابلس وفاليتا، لتعزيز سبل مواجهة الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط.

وبحسب ما نقلته “مهاجر نيوز” عن مصادر رسمية، فأنه ستتم إقامة هذين المركزين في عاصمتي الدولتين، بتمويل من مالطا. وذلك “لتوفير الدعم الضروري لمواجهة الهجرة غير الشرعية في ليبيا والبحر المتوسط”، وفق ما جاء في الاتفاق المالطي مع حكومة الوفاق الليبية، والذي تم تقديمه أمام البرلمان المالطي أمس الأربعاء.

وينص الاتفاق، والذي تبلغ مدته ثلاث سنوات، على أن كل مركز سيترأسه ثلاثة مسؤولين، وسيقتصر عملهم على “الدعم والتنسيق”.