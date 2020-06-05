يتواصل انقطاع خدمات «الواي ماكس نت» في سرت منذ أمس الخميس، مع استمرار انقطاع خدمات الاتصالات الهاتفية لشبكتي المدار ولبييانا في المدينة لأكثر من شهرين لأسباب فنية.

وأشارت مصادر فنية في الشركتين، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» أن انقطاع خدمات الاتصالات بدأ منذ 29 مارس الماضي، كما تشهد بقية الاتصالات تردى فى خدماتها منذ أيام.

ورغم إجراء أعمال صيانة لشبكات الهواتف المحمولة، بهدف حل مشكلة التغطية في مطلع مايو الماضي، حسب تصريحات خاصة لمصادر محلية في حينه، إلا أن الخدمة ظلت متوقفة، إذ عادت لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو الماضي، قبل ان تنقطع مجددا.

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