ميركل تؤكد للسراج استعداد ألمانيا لدعم المسار السياسي

جددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تأكيدها الحرص على العودة للمسار السياسي وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.

وجاءت تصريحات ميركل خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اليوم الجمعة، أكدت فيها استعداد ألمانيا لدعم المسار السياسي.

ومن جانبه، رحّب السراج بجهود ميركل، مؤكداً أن المسار السياسي كان دائما خيار حكومة الوفاق الأول، وذكّر بمبادرته السياسية التي طرحها في يونيو من العام الماضي والتي تنص على عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، يُمثّل جميع مكونات الشعب الليبي وأن يفضي هذا الملتقى لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في نهاية ذلك العام.

وحذّر رئيس المجلس الرئاسي من أطراف تطرح ما وصفه بالمناورات السياسية بهدف إيجاد دور شخصي لها في المشهد، مؤكداً أن حكومة الوفاق لن تغيب عن أي حوار جاد مع شركاء حقيقيين يطمحون لقيام دولة مدنية ديمقراطية حديثة.

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