دوجاريك: نريد استغلال التحولات السكرية في ليبيا للدفع بالمفاوضات السياسية

قال المتحدث

باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الجمعة إن المنظمة تركز

بشكل أساسي على الدفع بالمفاوضات ووقف القتال في ليبيا.

وأضاف دوجاريك أن المنظمة تتابع ما يحدث على الأرض و تعمل

على انتهاز فرصة التحولات العسكرية في ليبيا للدفع بالمفاوضات السياسية إلى الأمام

بغض النظر عن الدوافع الخاصة بالأطراف المعنية على حد تعبيره.

