لجنة مكافحة «كورونا» في سرت تعلن نتائج عينات مواطنين قادمين من الجنوب

أعلن رئيس اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في سرت الدكتور عبدالله الأحول نتائج 21 عينة لمواطنين قادمين من مناطق الجنوب، أرسلت من أجل تحليلها في المختبر المرجعي بنغازي.

وقال، في بيان اليوم الجمعة، إن جميع العينات التي سحبتها فرق الرصد بالبلدية جاءت نتائجها سلبية، وخالية من الفيروس.

كما أشار إلى مغادرة عائلة من ستة أشخاص الحجر الصحي بموقع الرعاية الصحية الأولية، وذلك بعد أن مكثوا فيه ثلاثة أيام، لأنهم كانوا قادمين من الجنوب.

وفي الساعات الأولى اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل ليبيا 13 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 209 إصابات.

وأقال إن الإصابات توزعت بواقع ثلاث حالات جديدة من طرابلس عائدين من زيارة لمدينة براك الشاطئ، وحالة جديدة من مدينة سبها، وتسع حالات لمخالطين من سبها وبراك الشاطئ.

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