ادعت وزارة الصحة في حكومة الوفاق غير المعتمدة اليوم الجمعة العثور على

أكثر من 106 جثث لمدنيين منهم نساء وأطفال، جرى تصفية أغلبهم حديثا في مستشفى

ترهونة العام، بحسب الوزارة، على حد قولها.

