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مستشار أردوغان يوضح شرط إمكانية حدوث تقارب بين بلاده ومصر ويؤكد: لسنا قوة احتلال

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

قال ياسين أقطاي، مستشار رئيس حزب “العدالة والتنمية”، الحاكم في تركيا، إن تدخل بلاده في ليبيا حال دون سقوط العاصمة الليبية طرابلس في أيدي قوات الجنرال الليبي المتقاعد المشير خليفة حفتر.

وذكر أقطاي، وهو مستشار الرئيس رجب طيب أردوغان، أن حفتر هو الذي لم يحترم اتفاق وقف إطلاق النار أو مخرجات مؤتمر برلين للسلام في ليبيا.

وأعلن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس الخميس، انسحاب قواته وإعادة تمركزها خارج العاصمة طرابلس بشرط التزام حكومة الوفاق بوقف إطلاق النار.

وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، في بيان صحفي، “بناء على موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية على استئناف مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار 5 + 5 التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا… فإن القيادة العامة تعلن بأنها تقوم بإعادة تمركز وحداتها خارج طرابلس مع شرط التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار”.

وذكر أقطاي، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أن “التدخل التركي في ليبيا جاء استجابة للسلطة الشرعية الوحيدة في ليبيا وليس كقوة احتلال”.

وقال أقطاي إن “ليبيا لا تشكل أي تهديد بالنسبة لمصر وأن التدخل المصري في ليبيا يأتي بغرض الاحتلال ودعم الانقلاب فيها”.

وأشار المسؤول التركي إلى إمكانية حدوث تقارب بين بلاده ومصر، شريطة أن يتوقف الجانب المصري عن مهاجمة المصالح التركية.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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تعليقات

  • العبرة بالنهاية الم يكن الدواعش وجبهة النصرة تسيطر على سوريا اين هم الان فى خبر كان مخيمات الهول وعلى الحدود التركية والاخوان كانوا يسيطروا على مصر والسودان اين هم الان ولا تنسى ان الجيش الوطنى لايزال يسيطر على اقليمى برقة وفزان بما فيهما من موارد نفطية ومياه بينما طرابلس عبئ على اى محتل يصعب السيطرة عليها بدون موارد النفط ولاتنسى ان الجيش المصرى لم يتحرك بعد وباشاره من قائد اعلى اوعام الجيش فى مصر حاليا سترى اعصار قادم من خير اجناد الارض والباقى انت تعرفه جيدا !!

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  • تجاوز تركيا للخطوط الحمراء مع مصر سيجعل اردوغان يدفع ثمنا غاليا فاعداء تركيا فى المنطقة كثر ومصير صدام ينتظر اردوغان !!

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  • الراجل ده إما أهبل أو بيستهبل…أنت ورئيسك زعماء الإرهاب فى العالم …ألا ترى أنك دمرت سوريا بالمرتزقة الإرهابيين…وهاأنت تكرر قى ليبيا ..ألا تستحى…ألا تعى وتفهم ماأنت قائل أم تستعبط وتستخف بعقول السامعين…لك يوم يا ظالم…

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