الغرياني: المجتمع الدولي يريد استمرار الحرب في ليبيا

طالب المفتي المعزول، الصادق الغرياني، اليوم الجمعة، خلال برنامجه الأسبوعي “الإسلام

والحياة”، بضرورة التخلص من الفترات الانتقالية

التي فرضتها الأمم المتحدة، وسرعة الوصول إلى انتخابات ودستور.

ونعى الصادق الشهداء

الذين تصدوا لعودة الاستبداد المتمثل في مشروع حفتر، وقال “رغم الانتصارات فإن

فقد خيرة الرجال ألم.

وأشار إلى دور المجتمع الدولي في الساحة الليبية، لافتًا إلى أن

المجتمع الدولي يريد أن تستمر هذه الأوضاع والفترات الانتقالية والحرب في البلاد.

