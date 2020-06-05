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اليونان تُلوّح بمواجهة عسكرية مع تركيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الدفاع اليوناني نيكوس بانا يوتو بولوس إن بلاده مستعدة لحماية حقوقها السيادية، بما في ذلك العمل العسكري ضد تركيا في حالة وقوع استفزازات، مبينا أن سلوك تركيا أصبح عدوانيا في الآونة الأخيرة.

ويأتي هذا التصعيد اليوناني على خلفية تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزم بلاده التنقيب في البحر الأبيض المتوسط، والتي جددها خلال لقاءه الأخيرة مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في أنقرة.

 وأضاف الوزير اليوناني أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع السلوك التركي هو استخدام جميع الأسلحة الدبلوماسية، إلى جانب زيادة قدرة جيش بلاده للردع.

ويشار إلى أن رئيس الوزراء اليوناني كان قد وجه رسالة إلى قيادة الاتحاد الأوروبي بشأن “الاستفزازات التركية”، التي ستؤدي إلى أزمة تركية – أوروبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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