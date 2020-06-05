ليبيا: قوات حكومة الوفاق الوطني تستعيد مدينة ترهونة المعقل الأخير لقوات حفتر غرب البلد

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة الجمعة أنها استعادت السيطرة على مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كيلومترا جنوب شرق العاصمة طرابلس، والتي تعتبر المعقل الأخير للقوات الموالية للمشير خليفة حفتر في غرب البلاد. وتأتي استعادة ترهونة بعد أقل من يوم واحد على استعادة السيطرة على طرابلس وضواحيها بالكامل، بعدما تمكنت قوات حكومة الوفاق من إخراج قوات حفتر من جنوب العاصمة، إثر معارك استمرت أكثر من عام.

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