«أردوغان»: جنودنا يناضلون في ليبيا لتنفيذ خططنا المستهدفة

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن سعادته بدخول مليشيات “حكومة الوفاق” بدعم وإسناد مرتزقته السوريين، إلى مدينة ترهونة، صباح اليوم الجمعة.

وأوردت وكالة الأناضول التركية، تصريحاً عاجلاً للرئيس التركي، أقر فيه بوجود قوات عسكرية تركية في ليبيا، وقال: “جنودنا من خلال نضالهم مع أشقائهم الليبيين في ليبيا يسيرون مؤخراً نحو تحقيق الخطط المستهدفة” على حد قوله.

ودخلت مليشيات “حكومة السراج” صباح اليوم مدينة ترهونة، دون قتال، في وقت أفسح فيه الجيش الوطني الليبي أمام المجتمع الدولي، المجال للمضي في مفاوضات 5 + 5 العسكرية، إلتزاماً منه بدعوات وقف إطلاق النار واستئناف الحوار السياسي.