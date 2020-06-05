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وزير الدفاع التركي لـ أردوغان: طائراتنا المسيرة ساهمت في تدمير الكثير من المواقع والآليات لميليشيات حفتر

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصال هاتفي مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، خاطب فيه وحدات بلاده العسكرية العاملة قرب الحدود مع سوريا.

أردوغان قال بحسب وكالة الاناضول التركية التضامن الذي أظهرناه مع من وصفهم بـ”الإخوة في ليبيا” (مسلحي الوفاق)، والخدمات الاستشارية التي قدمناها، أظهرت مدى قوة أدائنا حسب تعبيره.

واكد، أن مستجدات الأوضاع في شمالي العراق وليبيا ومنطقة “نبع السلام” وإدلب بسوريا، أظهرت مدى قوة أداء تركيا.

 

من جانبه أكد أكار لأردوغان، أنه بفضل ما وصفها بـ” خدماتهم الاستشارية” التي قدمها الجيش التركي لمسلحي الوفاق، استطاعت الأخيرة تطهير كامل العاصمة طرابلس ممن وصفهم بـ” ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر” (القوات المسلحة الليبية)، وساهمت الطائرات التركية المسيرة في تدمير الكثير من المواقع والآليات التابعة لمن وصفهم بـ”ميليشيا حفتر”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • طائراتكم المسيرة سقط منها ياحمار اكثر من مائة والجيش يملك طائرات مقاتلة قادرة على تدمير اى مطار تنطلق منها ولكن هناك مؤامرة دولية على ليببا لاقتسام القوى الكبرى لثروتها بينما اردوغان ينتظره مصير صدام فهو كارت محروق يجب التخلص منه من الذين وظفوه فى اعمال قذرة

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