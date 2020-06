بولمبرغ: صدام مرتقب بين موسكو وطرابلس بعد إصرار الوفاق على محاكمة الباحثين الروس

أفاد موقع “بلومبرغ” في تقرير

لها بأن حكومة الوفاق في طرابلس تمضي قدما في محاكمة الباحثين الروسيين رغم الضغوط

التي مارستها موسكو من أجل إطلاق سراحهما.

وبحسب تقرير نشره الموقع وطالعته

“ليبيا 24″، فقد تم اعتقال المواطنين الروس ، مكسيم شوغالي وسمير سيفان ، في طرابلس

في مايو 2019 وهم محتجزون هناك منذ ذلك الحين، لم تتم إحالتهم بعد إلى المحاكمة ، وهو الوقت

الذي يتم فيه إضفاء الطابع الرسمي على التهم الموجهة إليهما.

وتتهم حكومة الوفاق الباحثين بالتجسس والسعي للتأثير على الانتخابات

المستقبلية في ليبيا والتخطيط لدعم مرشحين آخرين مرشح فوزهم.

وفي الأشهر الأخيرة ، كثفت روسيا الضغط

على السلطات في طرابلس للسماح للرجال بالرحيل، في الشهر الماضي ، فيما أظهرت مشاهد تم بثها تعرضهم للتعذيب في السجن.

وينذر إصرار حكومة الوفاق على محاكمة

الباحثين بدخول روسيا في صدام مع حكومة الوفاق قد يكلفها خسائر كبيرة قد لا تستطيع

مواجهة تبعاتها.

