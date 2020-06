وجه الرئيس

التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة الشكر للجنود الأتراك بعد دعمهم قوات الوفاق

ومساندتها في السيطرة على ترهونة

The post أردوغان يوجه الشكر للجنود الأتراك بعد السيطرة على ترهونة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24