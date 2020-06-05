«سيالة»: نقترب بعد «ترهونة» من «تحرير» غرب ليبيا بالكامل

هنأ محمد سيالة، وزير خارجية “حكومة الوفاق”، من سماه بـ”الشعب الليبي” بـ”تحرير مدينة ترهونة”، وقال في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: “نهنئ الشعب الليبي باكتمال تحرير ترهونة دون إراقة دماء وبذلك نقترب من تحرير كامل الغرب الليبي” على حد قوله.

أضاف “سيالة” في تصريحاته قائلاً: “نتمنى أن يتفهم أهلنا أن مشروع حكومة الوفاق هو إقامة الدولة المدنية الديمقراطية الموحدة على كامل التراب الليبي” على حد تعبيره.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعرب عن سعادته بدخول مليشيات “حكومة الوفاق” بدعم وإسناد مرتزقته السوريين، إلى مدينة ترهونة، صباح اليوم الجمعة.

وأوردت وكالة الأناضول التركية، تصريحاً عاجلاً للرئيس التركي، أقر فيه بوجود قوات عسكرية تركية في ليبيا، وقال: “جنودنا من خلال نضالهم مع أشقائهم الليبيين في ليبيا يسيرون مؤخراً نحو تحقيق الخطط المستهدفة” على حد قوله.

ودخلت مليشيات “حكومة السراج” صباح اليوم مدينة ترهونة، دون قتال، في وقت أفسح فيه الجيش الوطني الليبي أمام المجتمع الدولي، المجال للمضي في مفاوضات 5 + 5 العسكرية، إلتزاماً منه بدعوات وقف إطلاق النار واستئناف الحوار السياسي.