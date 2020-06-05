

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

05 June, 2020

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة ،الشكر للجنود الأتراك بعد دعمهم قوات الوفاق ،ومساندتها في السيطرة على ترهونة.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل افتتاح عدد من حدائق الشعب بعدة ولايات تركية مختلفة : “إن التضامن الذي أظهرناه مع الإخوة في ليبيا، والخدمات الاستشارية التي قدمناها، أظهرت مدى قوة أدائنا”.

و تمكنت تشكيلات قوات الوفاق بقيادة تركية من اقتحام مدينة ترهونة جنوب شرقي طرابلس ،و ذلك تحت غطاء من “المسيرات” التركية، من 3 محاور، باستخدام أسلحة متطورة حصلت عليها من تركيا.

وكانت قوات الوفاق أعلنت استعادة السيطرة على العاصمة طرابلس. وتبعد ترهونة حوالي 95 كيلومتراً من العاصمة، وهي تعد بوابة رئيسية للدخول إلى طرابلس.

وفي وقت سابق، خرج المئات من سكان مدينة ترهونة الليبية للتصدي لما وصفوه بالاحتلال التركي لمدينتهم، ولصد هجوم قوات الوفاق المدعومة بمرتزقةٍ سوريين وقوات تركية.