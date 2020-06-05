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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

05 June, 2020

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق ،الجمعة ،العثور على 100 جثة لمدنيين بينهم نساء ورجال في مستشفى ترهونة العام، عليهم أثار تعذيب وإطلاق نار.

وقالت الوزارة في بيان لها ،إن رئيس لجنة الأزمات والطوارئ فوزي أونيس، زار مستشفى ترهونة العام ضمن وفد رسمي من وزارة الصحة و قعد عثر على ثلاجات بها أكثر من مئة جثمان عليهم أثار تعذيب وإطلاق نار وهذه الجثامين تعود لمدنيين ومن بينهم نساء ورجال.

و أضافت الوزارة أنه تم التنسيق مع الهلال الأحمر فرع مصراتة والطب الشرعي لاستلام الجثامين للتعرف عليها وتسليمها لذويها ،وقد باشرت الكتيبة 166 التابعة لقوات حكومة الوفاق بتأمين المستشفى والمحافظة على المرافق الصحية من عدم انقطاع الكهرباء على ثلاجات الموتى.