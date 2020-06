مجلة بريطانية: الوفاق تستعين بشركات أجنبية لإخفاء تفاصيل من يقاتلون في صفوفها

أوضح تقرير نشرته مجلة (سبايكد) الالكترونية البريطانية، الجمعة ، أن حكومة

الوفاق غير المعتمدة استأجرت العديد من شركات الضغط والعلاقات العامة مثل شركات ميركوري

وغوثام ومجموعة برايم بوليسي للمساعدة في إخفاء التفاصيل الصادمة حول المعارك ومن يقاتلون

في صفوفها.

وشدد التقرير على أن إمكانية عودة ظهور تنظيم داعش الإرهابي أو أي مجموعات

مسلحة أخرى مماثلة في شمال غرب ليبيا هو أمر خطير

لا ينبغي إغفاله، لافتا إلى أن جماعة أنصار الشريعة الإرهابية المعروفة بالهجوم

على السفارة الأمريكية في بنغازي في 11 سبتمبر 2012 ، تعتبر سلفا لتنظيم الدولة الإسلامية

الإرهابي في صبراته.

وأوضح التقرير أن حكومة الوفاق

تفتقر إلى الدعم الوطني، وتستمد معظم سلطتها من الخارج.

