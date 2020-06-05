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دفاع الوفاق: سنلاحق قوات حفتر حتى الرجمة لإخراجهم منها أو القضاء عليهم

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – بارك وكيل وزارة دفاع الوفاق صلاح النمروش سيطرة مسلحي الوفاق على مدينة ترهونة بعد عشرات الغارات من الطيران التركي المسير ودعم المرتزقة السوريين ، مضيفاً بأنهم سيطاردون من وصفهم بـ” الفلول الهاربة لمليشيات حفتر” حتى الرجمة حسب زعمه.

النمروش قال في تصريح لقناة “ليبيا الاحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر بأنهم سيلاحقون ” حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) حتى الرجمة لإخراجه منها أو القضاء عليه حسب تعبيره.

وإعتبر وكيل دفاع الوفاق بأنه لم يعد للقوات المسلحة وقائدها العام  ومن وصفهم بـ”المرتزقة” أي مكان في ليبيا بعد الآن على حد زعمه.

واختتم حديثه قائلاً :” مستمرون في وعدنا بتحرير كامل التراب الليبي ونبشر أهلنا في الجنوب الحبيب بأن موعد التحرير قريب”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • ما أبعد الحج على بوحمار .. يا أحمق انتصرت بدعم تركي بشري ومادي وانت قريب من مواقعك ومراكز تمويلك ولو حاولت ان تبتعد عنها سيحصل لك مثل ما حصل لهم وستكون لقمة سائغة وتقتل الاف اخرين بدون مبرر ، عليكم الذهاب للمفاوضات وتجنيب البلاد مزيداً من الويلات والانقسام والتدخل الأجنبي .

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  • أيها الاحمق هذه الانسحابات وهذا التغيير في معادلة الحر سببه الاتراك والمرتزقة ولايعتبر نصر نهائيا فعليكم الاحتكام الى العقل والتفكير البعيد ولا سوف تضيع ليبيا بسبب تكبركم وتغطرسكم جيش حفتر او مليشيات حفتر كما تصفوها كانت 3 كيلو متر من ميدان الشهداء ومنحتكم ثلاث فرص ذهبية كهدنة وكان هدفهم دخول طرابلس سلميا ولكن الخائن السراق هو اللى راح يلهث وراء الاستعمار التركي وعطاهم امتيازات البترول والان شنو يطلع المرتزقة والدواعش من ليبيا وسوف تبدا الحرب القادمة بين المليشيات والمرتزقة وسوف تقسم طرابلس الى مربعات كل مربع تابع الى مليشيا معينة والايام بينا.
    اتجهوا الى المفوضات وانقذوا ليبيا من الضياع وفككوا المليشيات قبل وفوات الاوان والتدخل الاجنبي وحاولوا تفتكوا من المرتزقة بأسرع وقت ممكن قبل ان يتغولوا وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الحرب كانت تتفادا والمليارات التي صرفت والارواح التي زهقت هباء منثور في سبيل لا شي الا الجهل وتسكير الدماغ والعناد. تنازلوا وتواضعوا لصالح بلادكم والله يهدي الجميع.

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