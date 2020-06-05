دفاع الوفاق: سنلاحق قوات حفتر حتى الرجمة لإخراجهم منها أو القضاء عليهم

ليبيا – بارك وكيل وزارة دفاع الوفاق صلاح النمروش سيطرة مسلحي الوفاق على مدينة ترهونة بعد عشرات الغارات من الطيران التركي المسير ودعم المرتزقة السوريين ، مضيفاً بأنهم سيطاردون من وصفهم بـ” الفلول الهاربة لمليشيات حفتر” حتى الرجمة حسب زعمه.

النمروش قال في تصريح لقناة “ليبيا الاحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر بأنهم سيلاحقون ” حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) حتى الرجمة لإخراجه منها أو القضاء عليه حسب تعبيره.

وإعتبر وكيل دفاع الوفاق بأنه لم يعد للقوات المسلحة وقائدها العام ومن وصفهم بـ”المرتزقة” أي مكان في ليبيا بعد الآن على حد زعمه.

واختتم حديثه قائلاً :” مستمرون في وعدنا بتحرير كامل التراب الليبي ونبشر أهلنا في الجنوب الحبيب بأن موعد التحرير قريب”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية